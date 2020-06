Portugal

«Ceux qui pensent pouvoir reprendre une vie normale se trompent»

La justice a ouvert une enquête sur un nouveau foyer de transmission du virus en Algarve. D’abord relativement épargné, le pays est actuellement le 2e Etat européen avec le plus de contagions par jour en rapport avec sa population.

L’Algarve et ses plages paradisiaques: le tourisme est une manne capitale pour le Portugal.

L'évènement «aurait rassemblé des dizaines de personnes et serait à l'origine d'un foyer d'infections par Covid-19», a expliqué le ministère public dans un communiqué, en précisant qu'un délit de «propagation de maladie» pourrait avoir été commis. Ce foyer aurait provoqué près d'une centaine de nouveau cas de contamination, selon des informations de l'autorité sanitaire régionale citée par les médias locaux. «Ceux qui pensent pouvoir reprendre une vie normale se trompent beaucoup», avait réagi vendredi la ministre de la Santé Marta Temido.

Au-delà du cas de la fête de Lagos, c'est à Lisbonne et dans sa banlieue que sont apparus la plupart des nouveaux cas détectés par le Portugal depuis plus d'un mois.

«Nous avons du mal à briser les chaînes de transmission»

Relativement épargné par la pandémie, qui a fait un peu plus de 1.500 morts sur une population de dix millions d'habitants, le Portugal a détecté plus de 300 nouveaux cas quotidiens au cours de la semaine écoulée. D'après les données recueillies par l'AFP auprès des autorités nationales, le Portugal était jeudi le deuxième pays de l'Union européenne, derrière la Suède, avec le plus de contagions par jour en rapport avec sa population.