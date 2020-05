Actualisé il y a 8h

Football

«Ceux qui recommencent maintenant seront avantagés»

Le LS a repris l’entraînement lundi. Servette en fait de même ce mardi. Xamax et Sion sont dans l’attente. Explications d’un préparateur physique.

de Nicolas Jacquier

Certains ne manqueront pas d’y voir un symbole: confortables leaders de Challenge League, le Lausanne-Sport a repris lundi le chemin de l’entraînement en même temps que Young Boys, Bâle et Lucerne, trois clubs d’une élite que le LS entend bien retrouver sous peu en validant sa promotion sur le terrain. «On se prépare à rejouer enfin, soupire Giorgio Contini, privé de ses joueurs depuis plus de deux mois. Il était important de se retrouver. L’absence de ballon avait vraiment créé un manque.»

Avant les retrouvailles, un protocole strict a été mis en place et toute l’équipe testée. Arrivés en ordre dispersé, les joueurs se sont entraînés par petits groupes. «On doit s’habituer à cette nouvelle normalité et à un football dont l’environnement a changé, résume Contini. Mais le jeu demeure le jeu. On peut dorénavant se concentrer sur les choses essentielles.» Sur la balance, tous les Lausannois ont fait le poids et aucune amende n’a été versée à la caisse d’équipe. Excepté 0,5 kg de marge, chaque 100 grammes de plus aurait coûté 50 francs à son propriétaire.

Alors que Servette, dans un premier temps, avait différé sa reprise au mois de juin, les «grenat» seront de retour sur les pelouses ce mardi déjà. Une reprise en deux groupes de 15, sous la surveillance d’un staff technique dont chaque membre sera masqué. Spéculant sur un arrêt définitif, Neuchâtel Xamax et Sion, pour leur part, devraient attendre le 29 mai, jour où les clubs se prononceront sur la reprise, ou non, du championnat. Cette dernière est toujours agendée aux 20 et 21 juin.

«Il va y avoir des dégâts»

Nous avons vu lors de la reprise de la Bundesliga ce week-end que les équipes semblaient manquer de rythme. Recommencer plus tôt l’entraînement représenterait-t-il un avantage? Nous avons posé la question à Florian Lorimier, préparateur physique.

«En cas de reprise avérée du championnat, les clubs qui recommencent l’entraînement maintenant seront avantagés par rapport à ceux qui ont choisi de retarder leur retour sur les terrains, parfois pour des raisons économiques. Pour la performance pure, trois semaines de préparation pourraient certes suffire», explique-t-il. Sion et Xamax auraient donc raison d’attendre pour recommencer? Pas sûr.