Carburants – Ceux qui roulent au gaz naturel ou au biogaz sont pour le moment épargnés

Ramené au prix de l‘essence, l’équivalent en gaz naturel est à 98 centimes à Collombey (VS). Un prix inchangé dans cette station alimentée par Holdigaz depuis des lustres.

En moins d’une semaine, le prix du litre d’essence a pris 15% au moins selon les endroits du pays et les stations-services. Des prévisions avec un prix dépassant les 3 francs vont bon train. Il semble en tout cas qu’un coup de frein à ces augmentations n’interviendra pas de sitôt. Car le prix du baril (de pétrole brut) est lui aussi à la hausse. De plus, la guerre en Ukraine n’arrange rien.

Du côté des énergies, le gaz, nécessaire aux industries mais également aux chauffages, connaît également des flambées. Or cette source d’énergie est aussi utilisée pour alimenter des voitures et des camions en carburant. C’est ce qu’on appelle le gaz naturel comprimé (GNC). Mais son prix (indiqué en kilo) à la pompe ne bouge pratiquement pas. Et surtout, il n’a, pour l’instant, pas suivi la courbe ascendante du pétrole.