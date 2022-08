Viticulture: «Ceux qui traitent au drone sont revenus à la chimie, c’est consternant!»

Beaucoup de viticulteurs critiquent l’arrivée de ces engins. Non seulement, le coût est plus élevé car le drone est plus lent qu’un hélicoptère, mais surtout, le contenu de ses réservoirs suscite la méfiance: «Ceux qui traitent avec le drone sont revenus à la chimie et c’est consternant», s’insurge Nicolas Pittet, viticulteur qui fait appel à l’hélicoptère pour traiter ses vignes en Lavaux.

Si certaines entreprises de traitement des cultures au drone ne sont que prestataires de services et laissent la responsabilité des produits au vigneron, d’autres proposent également un plan de traitement. C’est notamment le cas d’Agri. Aero, leader du marché en Suisse romande. Et force est de constater que sur les 260 hectares traités par cette entreprise, 92,4% des vignes le sont avec des produits de synthèse.

Méthode à croissance fulgurante

Pratiques et sans émission de CO2, les drones offrent une plus grande flexibilité aux propriétaires de petites parcelles viticoles qui sont toujours plus séduits par un traitement chimique, parce que moins cher et plus efficace. L’entreprise Agri.Aero a commencé en 2018 avec seulement 6 hectares et en traite 260 aujourd’hui, soit une augmentation de 4333%. L’avenir dira si cette méthode continuera sa croissance fulgurante.