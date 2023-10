Bienne, Riddes, Genève: les chantiers ferroviaires vont se succéder 

Le calendrier des travaux

Bienne, les 7-8 octobre

Interruption totale du trafic ferroviaire samedi et dimanche.



Riddes, les 14-15 et 21-22 octobre

Interruption du trafic entre Saxon et Ardon durant deux week-ends. Les trains IR90 (Genève-Aéroport – Brigue) sont remplacés par des bus entre Martigny et Sion.



Genève – Genève-Aéroport, du 27 au 30 octobre et les 11-12 novembre

Pas de trains durant deux week-ends entre Genève et Genève-Aéroport, du vendredi 27 octobre à 21 h au lundi 30 octobre à 4 h 50 et du samedi 11 novembre à 12 h au dimanche 12 novembre à 12 h, ainsi que certaines fins de soirée en novembre 2023. Le temps de trajet de et vers l’aéroport est rallongé d’environ vingt minutes.