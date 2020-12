Suisse : CFF Cargo a réglé les conditions d’une aide financière

L’Office fédéral des transports a annoncé jeudi s’être mis d’accord avec l’entreprise de transport ferroviaire sur les principes concrets qui régiront le versement des aides de la Confédération. Les surcoûts liés à la pandémie pourront notamment être pris en compte.

CFF Cargo fait actuellement face à une lacune de financement d’environ 35 millions de francs à cause de la pandémie.

CFF Cargo a défini avec l’Office fédéral des transports (OFT) les conditions auxquelles l’entreprise de transport ferroviaire pourra bénéficier des aides de la Confédération. Elle renonce à une augmentation générale des prix et maintiendra l’offre actuelle en 2021.

CFF Cargo pourra ainsi imputer les coûts dus à la baisse du volume de trafic ainsi que les surcoûts induits par la pandémie. Par exemple pour les équipements de protection et les désinfectants, ou pour la replanification de l’offre de services.

L’entreprise de transport fait actuellement face à une lacune de financement d’environ 35 millions de francs à cause de la pandémie. Elle présentera prochainement une demande définitive. L’OFT l’examinera, décidera s’il accepte de reconnaître l’intégralité des coûts non couverts et fixera le montant du soutien financier.