Suisse : CFF Cargo: postes de conducteurs de loco supprimés

Les CFF suppriment une cinquantaine de postes de conducteurs de locomotives dans le transport de marchandises.

Les CFF suppriment des postes de conducteurs de locomotives dans le transport de marchandises. Quarante-cinq emplois sont concernés à Arth-Goldau (SZ) et quatre à Brigue. L’entreprise invoque l’achèvement de la NLFA et l’évolution de l’économie à l’appui de sa décision. Les CFF font en revanche face à une pénurie de conducteurs pour le transport de passagers.

La pandémie actuelle et la stagnation de l’économie qui lui est liée ont en outre entraîné une diminution du trafic international à Arth-Goldau et Brigue. Cela a pour conséquence que les conducteurs de locomotives de CFF Cargo ne pourront plus être employés à plein déjà en décembre 2020 lors du changement d’horaire.