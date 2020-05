«Concept de sécurité»

CFF: deux mètres de distance ou des masques

Les CFF ont détaillé jeudi les mesures sanitaires à respecter pour la sécurité des pendulaires. Le masque ne sera pas obligatoire.

«Gardez deux mètres de distance entre vous et les autres voyageurs, dans les gares, dans les bus et dans les trains; et si ce n’est pas possible, mettez un masque». C’est en substance le «concept de sécurité» présenté par les CFF et CarPostal jeudi après-midi, en prévision du retour dans les transports publics de nombreux pendulaires au fur et à mesure que la vie reprendra un rythme normal dès le 11 mai.