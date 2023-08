CFF: Deux wagons marchandise déraillent en gare de Bâle

Lors d’une manœuvre lundi vers 19h en gare marchandises de Bâle, deux wagons de CFF Cargo ont déraillé. Un des wagons s’est couché sur le flanc. «Ce soir, à 19h03, j’ai entendu le bruit et je suis allé voir la terrasse», indique un témoin qui a transmis des clichés. Fabienne Wittwer, porte-parole des CFF, confirme l’incident. «Il n’y a pas eu de blessés et les wagons ne contenaient pas de produits dangereux», a-t-elle indiqué. Des dommages matériels ont été causés aux wagons ainsi qu’à l’infrastructure. «La cause n’est pas encore claire et fait l’objet d’une enquête», poursuit la porte-parole. Cet incident n’a pas eu d’effet sur le transport de passagers.