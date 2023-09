CFF: Le trafic interrompu dans les deux sens entre Lausanne et Genève

Depuis 17h environ, tous les trains de la ligne ferroviaire Genève – Lausanne ont été supprimés. Les CFF invoquent une interruption de la circulation entre Morges et Morges-St-Jean, due à un accident de personne. La situation ne devrait pas être rétablie avant 18h, selon les CFF.

À Genève, des voyageurs souhaitant se rendre à l’aéroport ont dû s’adapter. «Vers 17h, le train s’est arrêté et on nous a demandé de prendre un bus. En voyant le monde sur les quais, je me suis directe dirigée vers la file des taxis. Au moins je ne louperai pas mon avion», nous explique une Vaudoise. Agacé, un autre voyageur confie: «Il est 18h. Cela fait une 1h que nous sommes coincés dans le train à Morges.»