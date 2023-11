CFF: Grosse perturbation du trafic ferroviaire entre Lausanne et Vevey

Début de journée compliqué pour de nombreux pendulaires. Le trafic ferroviaire a été interrompu entre Vevey et Saint-Saphorin ce mardi matin, sur la ligne Vevey-Lausanne et tous les trains ont momentanément été supprimés. De nombreux voyageurs en provenance du Valais et de l’Est vaudois et en direction de Lausanne ont été débarqués à la gare de Vevey. «Personne ne sait trop ce qu’il faut faire ni où aller, mais personne ne ronchonne», constate un de nos journalistes présents sur place.