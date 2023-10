CFF: Retards et suppressions de trains sur la ligne Lausanne-Genève 

Le trafic ferroviaire sur la ligne Lausanne - Yverdon-les-Bains a été interrompu entre Renens et Bussigny, lundi après-midi. Selon les CFF, un dérangement à la ligne de contact en est la cause.



En conséquences, des retards, des suppressions et des déviations sont à prévoir également sur la ligne très empruntée de Lausanne-Genève. «Nous sommes beaucoup à être coincés sur le quai de la gare de Lausanne depuis de longues minutes», confiait un pendulaire peu avant 18h. La perturbation durera au moins jusqu’à 18h30.