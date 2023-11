CFF: Retour à la normale sur la ligne Lausanne – Genève ce matin

Quelques éventuels retards et des compositions de trains inhabituelles, mais sinon, rien à signaler ce vendredi matin du côté des CFF. Après la grosse panne qui a provoqué l’arrêt complet du trafic pendant plusieurs heures à travers la gare de Renens jeudi, la situation est revenue à la normale dès les premiers trains de vendredi matin, indiquent les CFF.

«Les travaux de réparation ont été menés intensivement en gare de Renens afin de rétablir le trafic le plus rapidement possible. Une trentaine de spécialistes se sont activés à réparer les câbles endommagés. Une fois cette opération terminée, dans la soirée du jeudi 9 novembre, des tests ont été effectués en fin de soirée et durant la nuit afin de permettre la reprise de l’exploitation ferroviaire», précise la compagnie ferroviaire.