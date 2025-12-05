Info|Suisse Romande|Vaud|

Trafic interrompu: un accident de personne sur la ligne Genève-Lausanne

Publié

CFFTrafic rétabli sur la ligne Genève-Lausanne

Un accident de personne a eu lieu entre Creux-de-Genthod et Mies en fin d'après-midi, ce vendredi. Quelques retards et suppressions restent possibles.

Le trafic ferroviaire sur la ligne Genève-Lausanne est rétabli entre Creux-de-Genthod et Mies, indiquent désormais les CFF. Un accident de personne survenu en fin d'après-midi, ce vendredi, a entrainé retards et suppressions. Quelques-uns restent toutefois possibles, précisent les CFF.

Vous ressentez des pensées suicidaires, ou vous vous inquiétez pour un·e proche?

Parlez-en et faites-vous aider, 24/7.
  • La Main Tendue (adultes): 143
  • Pro Juventute (jeunes): 147
  • Urgences médicales: 144
Trouver le bon interlocuteur pour un enjeu en particulier:
