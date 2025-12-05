Trafic interrompu: un accident de personne sur la ligne Genève-Lausanne

Publié
CFFTrafic rétabli sur la ligne Genève-Lausanne
Un accident de personne a eu lieu entre Creux-de-Genthod et Mies en fin d'après-midi, ce vendredi. Quelques retards et suppressions restent possibles.
Le trafic ferroviaire sur la ligne Genève-Lausanne est rétabli entre Creux-de-Genthod et Mies, indiquent désormais les CFF. Un accident de personne survenu en fin d'après-midi, ce vendredi, a entrainé retards et suppressions. Quelques-uns restent toutefois possibles, précisent les CFF.
