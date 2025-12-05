Trafic interrompu: un accident de personne sur la ligne Genève-Lausanne

Un accident de personne a eu lieu entre Creux-de-Genthod et Mies en fin d'après-midi, ce vendredi. Quelques retards et suppressions restent possibles.

CFF : Trafic rétabli sur la ligne Genève-Lausanne

Quelques retards et suppressions restent possibles. VQH

Le trafic ferroviaire sur la ligne Genève-Lausanne est rétabli entre Creux-de-Genthod et Mies, indiquent désormais les CFF. Un accident de personne survenu en fin d'après-midi, ce vendredi, a entrainé retards et suppressions. Quelques-uns restent toutefois possibles, précisent les CFF.

Vous ressentez des pensées suicidaires, ou vous vous inquiétez pour un·e proche? Parlez-en et faites-vous aider, 24/7. La Main Tendue (adultes): 143

La Main Tendue (adultes): 143 Pro Juventute (jeunes): 147

Urgences médicales: 144 Trouver le bon interlocuteur pour un enjeu en particulier: Santépsy.ch

Stop Suicide