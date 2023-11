CFF: Voyager en train avec Médor, ça peut coûter très cher

La SRF a fait état de l’étonnement d’une famille, avec plusieurs enfants, qui a un chien et qui utilise les transports en commun. Le toutou possède son abonnement annuel payé 350 francs. Lors d’un contrôle, le personnel d’accompagnement a tiqué. Car l’abonnement du quadrupède est attribué à un seul et unique accompagnant. Comme au moins trois des quatre enfants roulent à tour de rôle à bord du train avec le chien, chacun doit donc s’acquitter d’un abonnement … à 350 francs.

Dans l’émission de consommation de la SRF «Espresso», la famille lance l’idée d’un «passeport de famille chien», valable pour toute la famille qui promène un animal de compagnie. L’Alliance Swisspass, qui regroupe tous les acteurs des transports publics, ne voit aucune raison d’élargir l’offre. Un tel abonnement familial irait à l’encontre du principe selon lequel un titre de transport pour chien fait référence au Swisspass d’un détenteur ou d’une détentrice, explique Reto Hügli, porte-parole des médias. Il souligne qu’il existe également des alternatives au pass annuel pour les chiens: le pass mensuel à 60 francs ou le pass journalier pour 25 francs, par exemple. Et pour les trajets plus courts, vous pouvez acheter un billet à moitié prix. «Cela dépend beaucoup du nombre de fois que vous voyagez avec votre chien», poursuit Reto Hügli.

Oui. C’est normal. L’animal occupe de la place Non. C’est comme si je devais payer pour emporter ma valise Oui. Mais 350 francs pour une année, c’est onéreux Non. Il n’y a qu’à lui demander d’aller sous les sièges

La raison pour laquelle les grands chiens ont besoin de leur propre billet a une explication. «Le chien ne voyage pas seul et a besoin d’un peu d’espace», explique Reto Hügli. Mais il en va de même pour les vélos – et ces billets sont nettement moins chers avec 14 francs par jour et 240 francs par an. Le billet d’accompagnement pour les enfants et les jeunes coûte encore beaucoup moins: 30 francs par an. Pourquoi cette différence s’interroge la SRF? Ce n’est pas comparable, clame le porte-parole: «Ce sont des produits totalement différents.»