Silent Disco géante à Nouvel An à Lausanne

L’événement qui célèbre l’arrivée de la nouvelle année et marque la fin du marché de Noël Bô Noël est réputé pour son ambiance. «Avec les Silent, on séduit un public très différent, plus féminin aussi, de celui qui fréquente les concerts ou les clubs. On touche des personnes qui ont envie de s’amuser à l’extérieur tout en voulant passer une soirée cool, un peu chill», explique Olivier Meylan, coorganisateur.