Genève - Chahuté, le patron de Champ-Dollon quitte ses fonctions

Champ-Dollon n’a plus de patron. Le Département de la sécurité a annoncé ce lundi après-midi le départ de Martin Von Muralt, qui dirigeait la prison genevoise depuis septembre 2019. L’homme faisait face à une fronde massive de ses cadres, qui jugeaient son management cassant et estimaient, surtout, que la réforme «Ambition», mise en oeuvre par ses soins, faisait courir des risques sécuritaires à l’établissement carcéral.

Il semble que ce départ a été décidé par Martin Von Muralt lui-même, dont le conseiller d’Etat Mauro Poggia et la direction de l’Office cantonal de la détention (OCD) relèvent les compétences et louent l’engagement. La soudaineté du départ du haut-cadre surprend Marc Baudat, président de l’UPCP, le syndicat des gendarmes et des gardiens de prison. «Nous en prenons acte et notons qu’il fait passer l’institution avant sa personne. Maintenant, tout le monde va pouvoir se concentrer sur Ambition.»

«Résistances au changement»

Dans un communiqué, le Département de la sécurité (DSPS) indique qu’à son arrivée, la mission première du directeur consistait à analyser le fonctionnement de la prison, à définir les options de réorganisation et à proposer une réforme: Ambition. Il estime que le projet «a permis le déploiement de nécessaires changements de stratégie, de culture et de pratiques». Mauro Poggia et l’OCD soulignent ainsi «l’engagement exemplaire et l’implication totale dans le projet» de Martin Von Muralt, ainsi que «sa détermination et son courage face aux résistances au changement».