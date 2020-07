Chaîne d'infection «inexpliquée» dans un home

Rédiger un nouveau commentaire

pas compliqué 13.07.2020 à 08:33

On ne sait pas comment? c est pourtant simple ! il suffit d une personne qui a le virus. Et comment il est entré ? le personnel soignant ont des vies à l extérieur, je doute qu ils vivent dans une bulle hermétique et qu il soit testé tous les jours pour aller au travail...