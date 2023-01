Suisse romande: Chaîne de fleuriste décimée: «ce magasin nous a tous brisés»

Pour la plupart d’entre eux, l’histoire était pleine de promesses: de belles opportunités et une chouette équipe pour pratiquer la passion des fleurs dans des magasins hébergés dans les centres Manor de Suisse romande. Mais le rêve a tourné au cauchemar ces derniers mois, rapportent de nombreux employés de la chaîne Inspiration végétale, qui vient de fermer trois de ses six magasins.

Ils dénoncent, entre autres, des retards systématiques de payement des salaires, des heures sup souvent impayées, des pauses inexistantes, des plannings communiqués à la dernière minute ou changés la veille, des arrêts maladie reprochés telle une trahison, voire non payés ou seulement partiellement. «Ce magasin nous a tous brisés, et dégouté du métier», évoque une employée. Plusieurs cas ont fini aux prud’hommes, et les recherches faites par les employés en détresse révèlent plusieurs centaines de milliers de francs de poursuites de la part de fournisseurs ou de collaborateurs à l’encontre de la directrice de la chaîne.