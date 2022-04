YouTube : Chaînes de Justin Bieber, Drake ou Lil Nas X piratées

Des hackers ont publié la vidéo d’un escroc espagnol sur les chaînes YouTube d’artistes populaires.

Les internautes qui se sont rendu sur les chaînes YouTube de Justin Bieber, Lil Nas X, Eminem, Ariana Grande, Harry Styles, The Weeknd, Drake, Cardi B, Michael Jachson, Kanye West, Taylor Swift ou encore Travis Scott ont pu apercevoir mardi matin un étrange nouveau clip publié par ces stars internationales très suivies. Sauf qu’il s’agissait d’un piratage de masse revendiqué par le compte Twitter @lospelasobro. Accompagnée du message Free Paco Sanz, la vidéo, qui a été supprimée après environ une heure, montrait pendant plus d’une minute un homme affublé d’une casquette et d’une guitare à l’envers interpréter une chanson en espagnol avant de s’achever sur les bruits d’orgasme d’une femme.