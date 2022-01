Internet : Chaînes YouTube volées et revendues sous forme de NFT

Des youtubeurs dénoncent le vol et la revente de leurs chaînes et logos sur la plateforme OpenSea, sans leur consentement.

Les NFT («non-fungible tokens» ou jetons non fongibles en français), ces objets certifiés via la blockchain qui ont bouleversé le monde de la culture et du divertissement ces derniers mois, n’ont pas que des fans. Et surtout pas du côté de certains youtubeurs. Après des streamers sur Twitch, qui se sont plaints que des escrocs cherchaient à vendre leurs clips emblématiques sous forme de NFT, c’est au tour de créateurs de contenus sur la plateforme vidéo de Google de dénoncer des agissements similaires.