Vaud: Chaises musicales au PLR: Alexandre Berthoud accède au Conseil national

La reprise de la majorité par la droite vaudoise au Conseil d’Etat ouvre les portes de la Coupole fédérale aux PLR Daniel Ruch et Alexandre Berthoud qui remplaceront Isabelle Moret et Frédéric Borloz . Alexandre Berthoud profite du renoncement de Rémy Jacquier, lequel a décidé, à 70 ans, de passer la main à un élu plus jeune.

Viennent-ensuite lors des élections fédérales 2019, Rémy Jacquier, Daniel Ruch et Alexandre Berthoud avaient respectivement terminé en 7e, 8e et 9e positions de la liste PLR. «J’estime qu’il est temps pour la génération qui me suit de s’exprimer et de défendre nos valeurs PLR», a notamment écrit Rémy Jacquier dans un communiqué diffusé mercredi matin.

