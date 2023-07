Berne: Chalet d’alpage réduit en cendres dans le Diemtigtal

Pol. BE

Dimanche, peu avant midi, un incendie s’est déclaré dans un chalet d’alpage, à Schwenden, dans le Diemtigtal. Lorsque les forces d’intervention sont arrivées sur place, le bâtiment était déjà entièrement en feu. Des braises ont provoqué de petits feux de végétation dans les environs immédiats. Les quelque 50 membres des corps de sapeurs-pompiers de Diemtigen et de Spiez ont pu, notamment à l’aide d’un hélicoptère d’extinction, empêcher que l’incendie ne se propage à une étable voisine abritant six cochons, et ont pu maîtriser le sinistre. Le chalet d’alpage a toutefois été entièrement détruit par les flammes.