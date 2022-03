Session parlementaire – Chalets et rustici illégaux: le National veut la prescription après 30 ans

Les chalets, rustici, granges et autres dépôts construits illégalement en dehors des zones à bâtir ne doivent pas être démolis après un délai de 30 ans. C’est ce qu’a décidé jeudi le National, emmené par sa majorité de droite. Il a accepté par 92 voix contre 84 une motion en ce sens de la commission. Celle-ci demandait l’introduction d’une prescription, comme c’est déjà le cas aujourd’hui pour les constructions illégales situées dans les zones à bâtir.

Cette demande faisait suite à une décision du Tribunal fédéral d’avril dernier. Le TF avait confirmé, dans le cas d’un dépôt illégal situation dans une zone agricole lucernoise, que certains bâtiments illégaux datant d’avant 1983 devaient être rasés. «Ce jugement, très sévère, a donné lieu à une discussion sur les constructions anciennes, érigées sans permis de construire», a expliqué Christine Bulliard-Marbach (Centre/FR) au nom de la commission. Elle a précisé que le plus souvent il s’agissait de petites constructions en zone agricole, comme des greniers à foin, ou de petits abris de pâturage. I l y en aurait 600’000 dans toute la Suisse .

Égalité de traitement

Pour la commission, une même prescription de 30 ans pour les deux zones permet une égalité de traitement. En outre, «si les cantons ou les communes ne sont pas en mesure de contester une construction illégale hors zone à bâtir dans un délai de 30 ans, c’est que les autorités n’ont tout simplement pas assumé leurs responsabilités», a ajouté Mike Egger (UDC/SG), également au nom de la commission. Celle-ci estime aussi que les autorités seront déchargées de questions juridiques et de procédures fastidieuses et que la sécurité juridique y gagnerait. En outre, «il serait difficile de clarifier les circonstances effectives de la construction après une durée de plus de 30 ans pour les greniers à foin ou autres constructions similaires», a ajouté Christine Bulliard-Marbach.