Genève – Chaleur, contact et drague: la vie reprend en boîte

Le retour des plus âgés

Pour les gérants d’établissements nocturnes aussi, l’assouplissement des mesures a été une bouffée d’oxygène. «On a récupéré les clients plus âgés. Depuis, on est plein à craquer tous les week-ends», jubile Arnaud Daviaud, directeur du Java. Ce retour à la normale représente une augmentation de 40% des activités de ce club huppé, situé sur le quai Wilson.

Au Moulin Rouge, à Plainpalais, les trentenaires ont aussi fait leur grand retour. Mais le patron, Jean-Marc Humberset, note toutefois que les plus de quarante ans, eux, «ont perdu l’habitude de sortir. Ils ont adopté un nouveau rituel qui consiste à rentrer vers 23h30 après un restau ou un verre dans un bar.» Ce qui n’empêche pas le club de tourner à plein régime. Bilan également positif du côté de La Gravière. «On sent qu’il y a une grosse motivation à revenir s’amuser. Ça laisse présager une bonne année 2022», a relevé son porte-parole, Marco Renna.

Après deux ans d’absence, difficile pour certains de se remettre dans le bain. C’était le cas de Juliette vendredi soir à La Parfumerie. «Je n’ai plus l’habitude de voir autant de monde et autant de jeunes», nous confiait la jeune femme de 29 ans. Malgré «une ambiance bienveillante, je suis perdue. Je ne sais plus comment interagir.»

De la chaleur, du contact et de la drague

À La Parfumerie, la fréquentation a bondi d’environ 30% depuis la fin du certificat Covid. Là-bas, la jeunesse a pris possession des lieux et s’en donne à cœur joie. «Les jeunes draguent à tout va. C’est symptomatique de ce qu’on a vécu. Ils veulent profiter à fond et se lancent plus facilement», explique le gérant des lieux, Jeremy Verlooven. Les fêtards aussi ont constaté qu’«il y a de la chaleur» et «bien plus de contacts entre les gens».