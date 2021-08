Canicule : Chaleur et forts risques d’incendies en Espagne et au Portugal

Après les incendies en Grèce, en Turquie et en Algérie, les autorités des deux pays de la péninsule ibérique sont en alerte.

L’Espagne et le Portugal sont entrés dans une vague de chaleur au moins jusqu’à lundi, avec des risques très élevés d’incendies dans une grande partie de la péninsule, ont averti jeudi les autorités des deux pays. Ces risques d’incendies inquiètent d’autant plus en Espagne et au Portugal que le bassin méditerranéen est le théâtre depuis plusieurs semaines de feux dévastateurs, notamment en Grèce et en Algérie.