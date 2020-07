Chaleur et masque dans les commerces: le pénible combo

Le monde de la restauration «joue le jeu»

L’obligation de porter le masque dans les commerces genevois fait partie des nouvelles restrictions annoncées vendredi dernier par le Canton. La restauration a également été touchée par les récentes décisions des autorités. Depuis vendredi, le personnel de salle doit porter un masque. «Une mesure qui a été respectée avec beaucoup de rigueur», constate Alexandre Brahier. Le porte-parole de la police genevoise tire un bilan plus que positif après avoir effectué des contrôles dans 30 bars et restaurants le week-end dernier. «Les établissements ont respecté les nouvelles règles dans 98% des cas», se réjouit le communicant. Il annonce d’ailleurs qu’une prise de température est aussi prévue dans les commerces ces prochains jours et rappelle que ne pas porter un masque dans un magasin peut coûter cher. La contravention commence à 100 francs et évolue de manière exponentielle en cas de récidive.