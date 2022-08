Météo : Chaleur et sécheresse feront suer l’Angleterre jusqu’au week-end

L’Angleterre a connu un hiver et un printemps exceptionnellement secs, aggravés par le mois de juillet le plus sec depuis 1935, voire jamais enregistré dans le sud. Laissant entrevoir une aggravation, le service météo, le Met Office, a émis, mardi, une alerte orange à la chaleur pour le sud de l’Angleterre et l’est du Pays de Galles entre jeudi et dimanche, avec des températures atteignant 35 ou 36 degrés. La chaleur devrait rester moins extrême qu’en juillet, quand un pic de température avait été enregistré à plus de 40 degrés, du jamais vu au Royaume-Uni.