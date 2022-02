Genève – Chaleur tropicale et fauteuil flottant, le cinéma à la piscine

L’expérience, en ces temps plutôt sombres, tenait de la cure de bonheur. À peine les spectateurs étaient-ils juchés sur leurs montures flottantes qu’un sourire illuminait leurs visages, dans une sorte de retour en enfance. Les maîtres nageurs plaisantaient avec les habitués. «Les deux gamins qui jouent, c’est toujours les mêmes!» Et de ces deux heures de culture ludique, tous ressortaient enchantés. «C’était vraiment une belle soirée, je n’ai pas vu le temps passer. Et puis le son était super», dit l’un. «C’est original, ça change», sourit l’autre. «J’ai pris énormément de plaisir, et le choix du film était excellent», salue une femme. «J’espère qu’ils vont remettre ça! J’avais peur d’avoir froid et finalement pas du tout», s’enthousiasme une très jeune femme, alors qu’un garçon du même âge le promet: il reviendra. Tout porte donc à croire que ce premier «cinépiscine» ne sera pas le dernier, le Service des sports ayant dans l’idée, si le test était concluant, de pérenniser la chose.