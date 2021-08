Festival : Chaleureuse édition pour le Cully Jazz Estival

L’événement musical s’est clôturé dimanche avec les notes manouches des Gypsy Jazz Sessions dans une ambiance conviviale.

Deux week-ends de suite, durant sept jours, plus de 12’000 festivaliers ont déambulé dans le village de Cully, entre les scènes en extérieur, les caveaux et les deux scènes du IN, profitant d’une chaleur estivale. L’édition estivale du Cully Jazz Festival s’est ainsi clôturée dimanche 29 août 2021. Sur les douze concerts du Festival IN, six se sont joués à guichets fermés pour quelques 2’500 billets vendus. Au Festival OFF, toutes les soirées du week-end ont affiché complet.

Capitale du jazz pendant deux week-ends consécutifs, Cully a vibré sous les applaudissements de concerts fabuleux dans une douceur de vivre qu’il faisait bon de retrouver. Les artistes ont partagé toute leur passion avec un public fidèle et au sourire radieux. Baignée de soleil, cette édition estivale restera dans les mémoires des organisateurs, des spectateurs et des musiciens.

Festival IN

Sous le signe de la création, les artistes ont présenté des projets innovants à un public attentif et conquis. Le batteur Alberto Malo a ouvert les festivités, nous emmenant vers des territoires atmosphériques, accompagné notamment de la voix chaude et ancrée d’Evita Koné. Gauthier Toux est revenu à Cully, conquérir l’une des rares scènes du Festival qu’il n’avait pas encore foulée. Sublimée par la présence de la chanteuse Billie Bird et de la batteuse Anne Paceo, cette surprenante réunion a donné lieu à une parfaite cohésion sur scène. Dimanche, les deux musiciennes de haut-vol que sont Julie Campiche et Andrina Bollinger ont proposé une rencontre sincère pour leur première collaboration. Au Next Step, le public a été transcendé par la symbiose entre le flow du MC palestinien Osloob et les rythmes d’Anne Paceo.

Suite de voyage avec le saxophoniste italien Stefano di Battista, qui a offert une masterclass de jazz à un public subjugué. Premier concert complet de la programmation, le piano solo du virtuose Faraj Suleiman a séduit le public présent. Le prodigieux Ballaké Sissoko a proposé un moment de traditions mandingues des plus intimistes, grâce à sa maîtrise si parfaite de la kora, alors que le Brésilien Lucas Santtana s’est vu inspiré pour interagir avec le public, entre ses incantations divines. Andreas Schaerer et Luciano Biondini ont offert l’un des plus beaux répertoires de cette édition : un programme riche et varié, passant de Monteverdi à la plus pure improvisation. Après une année d’impatience, les retrouvailles de Gaspard Sommer et Melissa Bon ont enfin résonné au Next Step. Une énergie débordante et contagieuse. La clôture du Festival IN a été réalisée en beauté grâce à l’ambiance de feu de JP Bimeni et ses Black Belts au Next Step, et à la voix envoutante de Sandra Nkaké au Temple.

Festival OFF

Les musiciens du Festival OFF ont délecté un public assidu venu découvrir les dernières tendances jazz du pays. On remarquera la venue du trio zurichois UASSYN au son particulier et au tempo dynamique, ainsi que les comptines libres et attachantes du duo Mythen. Ester Poly et ses textes engageant. Un son puissant, sans frontières et atmosphérique pour Bada-Bada, un rap incisif et percutant par le rappeur Rico TK sur les productions veloutées des Mystic Delights. Au Biniou, le cœur de la Nouvelle-Orléans n’a cessé de battre.

Les cartes blanches ont offert d’impressionnantes collaborations, à l’instar de celle proposée par Marie Krüttli, entourée de quatre virtuoses pour un moment planant et méditatif. Le guitariste Louis Matute et l’oudiste Amine Mraihi ont fait se rencontrer deux instruments à traditions, mais modernes et électriques.

Autour du jazz

Une année de plus, les activités de médiation ont séduit un public nombreux. Le concert de Sha comme celui de Sandra Nkaké ont conquis petits et grands, créant une atmosphère familiale et enchanteresse. Les ateliers Circuit ont quant à eux permis aux participants de découvrir les bases de la musique électronique, dans un cadre digne des plus belles cartes postales suisses.

Les finances du Festival se portent bien. Sans pouvoir avancer de chiffre précis à cette heure, les estimations tendent vers des comptes qui devraient s’équilibrer. L’engouement du public grâce à la météo flamboyante devrait permettre de compenser les coûts importants de la mise en place des mesures sanitaires imposées.

La 39e édition du Cully Jazz Festival est prévue du 1er au 9 avril 2022.