Suisse : Chaleurs et risque de pénurie jettent un froid dans les patinoires

Faire de la glace artificielle pendant la canicule pose des questions environnementales et d’économies d’énergie. À Sierre, les autorités ont repoussé la reprise d’une semaine.

Dans la patinoire de Schoren à Langenthal, les températures sous le toit peuvent atteindre 60 degrés en été. Quelques mètres plus bas, on refroidit le sol en dessous de zéro pour que la glace puisse être praticable, dès le début du mois d’août. C’est le constat dressé vendredi, dans la «Berner Zeitung» qui se demande, en période de réchauffement climatique et d’économies d’énergie, si cette pratique est encore viable en Suisse.