Tunisie : «Challenge One», premier satellite 100% maghrébin

La Tunisie est le premier pays du Maghreb et le sixième d’Afrique à fabriquer localement son propre satellite. «Challenge One», lancé dans l’espace lundi, offre de nouvelles perspectives pour les jeunes ingénieurs tunisiens.

C’est un petit pas pour l’aérospatiale mais un grand pas pour la Tunisie. Elle rejoint notamment l’Afrique du Sud, le Ghana et l’Égypte sur la liste des rares nations africaines ayant fabriqué son propre satellite, de surcroît localement, selon le site spécialisé Space in Africa. Cette avancée technologique ouvre de nouvelles perspectives locales aux jeunes ingénieurs tunisiens qui s’expatrient en nombre. Plusieurs milliers d’entre eux quittent en effet chaque année la Tunisie pour travailler à l’étranger.

«Challenge One», destiné à l’internet des objets (l’écosystème des objets connectés), a été construit par une équipe du groupe de télécommunications tunisien TelNet, dont la plupart des ingénieurs, formés localement, ont entre 25 et 30 ans. «C’est une fierté d’avoir participé à ce projet, travailler dans le secteur aéronautique ou aérospatial est un rêve», a déclaré à l’AFP Khalil Chiha, 27 ans, formé à l’école nationale d’électronique de Sfax (centre).

«On est très émus, après trois ans de travail intense», souligne Haïfa Triki, ingénieure de 28 ans, qui a suivi depuis Tunis l’envol du lanceur Soyouz qui transporte le satellite. «Heureusement que l’ambiance était bonne pour résister au stress et au défi de maîtriser des technologies nouvelles. On a fait beaucoup de sacrifices, mais ça valait le coup.»

Une équipe de jeunes ingénieurs

Le satellite «fait maison» a décollé à bord d’une fusée Soyouz lundi matin de Baïkonour, au Kazakhstan, suivie en direct depuis Tunis par le président tunisien Kais Saied, qui a rejoint ingénieurs et journalistes au siège de TelNet. «Notre richesse réelle est la jeunesse qui peut faire face aux obstacles», a déclaré Kais Saied, soulignant que la Tunisie, empêtrée dans une crise sociale et politique, ne manquait pas de ressources mais de «volonté nationale». «Nous sommes fiers de notre jeunesse» et des cerveaux tunisiens «de par le monde», a-t-il souligné.