Séisme en Turquie et Syrie : Cham, la petite survivante qui risque l’amputation

Le «syndrome des ensevelis» risque de faire de nombreuses victimes. Après avoir survécu dans les décombres, des rescapés du séisme en Turquie et Syrie doivent faire face aux amputations.

Une petite Syrienne de neuf ans, Cham, secourue après être restée coincée pendant quarante heures sous les décombres après le séisme et dont la vidéo du sauvetage était devenue virale, risque d’être amputée des jambes. Comme beaucoup de survivants du séisme du 6 février, qui a fait plus de 45’000 morts en Syrie et en Turquie, Cham al-Cheikh Mohammad souffre d’une rhabdomyolyse traumatique, ou «syndrome des ensevelis». Potentiellement mortel, ce syndrome peut aboutir à l’amputation d’un membre, endommager les reins ou provoquer des complications cardiaques.