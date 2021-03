Chine : Chambres avec vue sur les ours polaires

Un hôtel exhibant deux spécimens de l’espèce menacée suscite des réactions contrastées: les clients affluent et les critiques pleuvent.

Capitale du tourisme hivernal, Harbin a une attraction de plus depuis vendredi: un hôtel en forme d’immense igloo. Ses chambres donnent sur un patio central, où sont installés bassins, rochers et stalactites. Et au milieu de cette banquise en toc: deux ours polaires pour le seul plaisir des clients.