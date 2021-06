Genève : Chambres réservées pour les mamans et leur bébé hospitalisé

Pour éviter le stress de la séparation, mère et nourrisson en soins intermédiaires pourront désormais rester ensemble. Quatre espaces spéciaux ont été créés aux HUG.

Jusqu'ici, une maman ne pouvait rester en permanence avec son bébé, si ce dernier devait être hospitalisé en soins intermédiaires - en néonatologie. Ce sera désormais possible au sein de la maternité des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Ceux-ci ont annoncé mardi l’ouverture de quatre chambres mères-enfants. Ces nouvelles structures «évitent le stress de la séparation, favorisent l’allaitement et la relation précoce entre la mère et l’enfant», a expliqué l’hôpital cantonal.