Chamonix : Un coureur valaisan décède six jours après la Petite Trotte à Léon

C’est une triste nouvelle pour les participants et organisateurs de la Petite Trotte à Léon et de l’Ultratrail du Mont-Blanc (UTMB): un Valaisan, habitué et connu de la course longue de 310 km au départ de Chamonix, est décédé ce dimanche à l’Hôpital Annecy Genevois, six jours après sa prise en charge. Le malheureux avait fait un malaise deux heures après le début de la compétition lundi 28 août, selon Le Dauphiné libéré.