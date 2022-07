Genève : Champ de blé en flammes au bout du lac

Un sinistre s’est déclaré dimanche, en milieu d’après-midi, sur la commune de Meyrin. D’importants moyens ont été engagés pour contenir l’incendie.

Vent fort

Les pompiers se sont rendus à 14h48 sur place, relate le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS). La centrale 118 a reçu 34 appels, signalant une «rapide propagation d’un front de flammes dans un champ, activées par la forte Bise.» Selon les images envoyées par des lecteurs, le sinistre a engendré une grosse fumée, visible à plusieurs kilomètres à la ronde.

Des pompiers de toute la région

Le SIS a engagé huit véhicules, dont une incendie et 25 sapeurs professionnels. Ceux-ci ont été appuyés par cinq pompiers volontaires de Meyrin avec un véhicule, dix sapeurs de l’Ain (F) venus avec deux camions-citerne pour les feux de forêts, cinq pompiers du CERN. Ils étaient accompagnés de huit patrouilles de la police cantonale et d’une patrouille de la police municipale pour boucler le périmètre.

Cinq hectares touchés

L'incendie couvrant cinq hectares était sous contrôle à 15h58. Les pompiers devaient ensuite arroser le secteur concerné. Une enquête devra déterminer les causes du sinistre. Aucun blessé n’est à déplorer. Avec le temps sec et la bise, le week-end des hommes du feu genevois a été particulièrement chargé. Entre vendredi soir et dimanche matin, ils ont mené 87 interventions au total, précise Nicolas Millot.