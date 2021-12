Genève – Champ-Dollon a un nouveau patron ad interim

Le nouveau directeur va devoir faire face à un certain nombre de défis, après plusieurs mois de tensions entre l’ancien patron et le personnel.

«Je suis persuadé que l’expérience diversifiée et les larges compétences de Monsieur Claude Bettex seront des plus précieuses pour permettre à Champ-Dollon de relever les défis qui l’attendent, (…)», a écrit le magistrat dans son courrier adressé aux collaborateurs et collaboratrices. En effet, le futur directeur va devoir faire face à un certain nombre de challenges. Durant plusieurs mois de tensions, le personnel a dénoncé le management et la mise en place de la réforme «Ambition» de l’ancien patron. En septembre dernier, Martin Von Muralt avait finalement démissionné. Depuis, un audit, commandé par le Conseil d’État, a effectivement mis en évidence une réforme menée à la va-vite.