Chronologie d’un conflit larvé

En 1974, une Convention franco- suisse sur la protection des indications de provenance oublie la commune vaudoise de Champagne. En 1996, Bruxelles exige l’interdiction de l’utilisation du terme Champagne pour tout produit ne provenant pas de la région française. Les tentatives pour obtenir un accord d’homonymie sont vaines. Malgré tout, les Vaudois n’ont jamais abdiqué. En 2007, le volet judiciaire de l’affaire a un verdict retentissant: le Tribunal de première instance des Communautés européennes déboute la Commune de Champagne ainsi que tous les vignerons vaudois mais la Cour demande à l’UE de respecter rigoureusement la règle par laquelle «le droit mondial assure une coexistence pacifique entre les homonymies viticoles». En 2008, comme pour montrer leur exaspération de ne pas pouvoir utiliser le nom de leur commune dans l’étiquette des vins de la localité, les habitants arrachent le panneau d’entrée du village. Un an plus tard, ils donnent un ton humoristique à leur combat avec une BD intitulée «Champagne contre (CH)ampagne» et invitent, dans la foulée, le président Sarkozy et l’ensemble des députés français à venir visiter Champagne. L’affaire a connu diverses péripéties depuis lors. La dernière remonte à janvier dernier quand l’AOC Commune de Champagne accordée par l’État de Vaud a été contestée par l’Office fédéral de l’agriculture.