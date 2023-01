Suisse : Champignons: gare aux intoxications

La Fondation Tox Info Suisse a répondu à un peu plus de 40’000 demandes en 2022, soit une hausse de 2,5%. Comme chaque année, les enfants en âge préscolaire ont été les principaux concernés, soit un peu plus de 40% de demandes liées à des intoxications accidentelles, écrit le service d’urgence, dans un communiqué.

Suicides: toujours plus d’appels qu’avant le Covid

Les médicaments et les produits domestiques faisaient partie des intoxications les plus fréquentes. Tox Info Suisse relève aussi une hausse des appels liés aux intoxications par les plantes (+9%) et de celles dues aux aliments et aux boissons (+11% en 2022). Sur 20 ans, l’année dernière a été une des années où les consultations liées aux intoxications aux champignons ont été les plus nombreuses. Même si ce genre de cas restent minoritaires (2,5% du total), ils ont connu une hausse d’un quart en comparaison avec 2021.