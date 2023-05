Théâtre: Champion de biathlon, Fourcade se lance dans le one-man-show

Pour la participation des athlètes russes aux JO 2024

Martin Fourcade, membre du CIO et président de la commission des athlètes de Paris 2024, a répété mercredi être par principe favorable à un retour des athlètes russes et bélarusses dans les compétitions internationales. «J’ai toujours prôné une notion d’ouverture, c’est-à-dire de traiter les athlètes comme des personnalités et non comme faisant partie d’un système duquel ils sont souvent bien indépendants et pour lequel ils ne se battent pas», a dit le quintuple champion olympique. «En tant qu’athlète, ça m’aurait énormément affecté d’être jugé non pas en tant qu’athlète, sur ce que je faisais, mais à travers les décisions de mon pays, même si je suis français et très heureux de l’être, je ne soutiens pas toujours», a-t-il ajouté, soulignant avoir «toujours été très clair avec ça».