Vaud-Berne : Champion de l’excès de vitesse flashé à 185 km/h au lieu de 60

Un conducteur de 22 ans a dépassé la vitesse autorisée de 125 km/h dans la nuit de vendredi à samedi entre Cudrefin (VD) et Gampelen (BE). Il a été interpellé mercredi et devra répondre du délit de chauffard.

Image prétexte Kapo SG

Dans la nuit de vendredi à samedi, peu après 2h25, la police cantonale bernoise a mesuré une voiture en fort excès de vitesse. Le véhicule circulant depuis Cudrefin (VD) en direction de Gampelen a franchi le poste de contrôle à 185 km/h (après déduction de la marge de tolérance légale). Une vitesse maximale de 60 km/h est autorisée sur ce tronçon…

Le conducteur de 22 ans a été interpellé le mercredi 14 juillet 2021 dans le canton de Neuchâtel et conduit au sein d’un poste de police pour des clarifications supplémentaires. Son permis de conduire lui a été retiré et remis à l’autorité administrative.

Ce champion de l’excès de vitesse devra répondre de ses actes devant la justice conformément aux dispositions légales en matière de délit de chauffard, indique vendredi le Ministère public régional Jura bernois-Seeland.