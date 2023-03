Lucas Braathen aime le nail art et la mode. Le look du Norvégien, âgé de 22 ans, détonne dans l’univers conservateur du ski alpin.

«Pourquoi es-tu si féminin?» : Champion de ski et fashionista assumée

Des larmes, du cristal et du vernis à ongles. Dimanche à Soldeu, station de la principauté d’Andorre, Lucas Braathen a été sacré meilleur slalomeur de la Coupe du monde. En soulevant son trophée, le Norvégien, âgé de 22 ans, a dévoilé ses mains superbement manucurées. Les laques de couleurs reproduisent des étoiles sur fond azuré, La Grande Vague d’Hokusai, entre autres. Son look ne passe pas inaperçu dans l’univers du ski alpin: en plus d’aimer le nail art, le garçon raffole de la mode. Un goût pleinement assumé.

«Je veux changer ce sport en étant moi-même, déclare-t-il dans une interview publiée fin février dans le magazine «The Red Bulletin». Je ne veux pas avoir à réfréner ma personnalité simplement parce que le système s’attend à ce que je le fasse. Je ne veux pas qu’on me dicte comment me comporter en tant que skieur. Et j’espère ainsi pouvoir être une source d’inspiration. Un garçon qui veut se peindre les ongles peut enfin le faire, comme je le fais. Un garçon qui veut s’habiller de manière féminine peut le faire.»

Commentaires de haters

De son propre aveu, Lucas Braathen juge le monde du sport «très conservateur, strict, restrictif». «Tout seul, je ne suis pas assez fort pour nous débarrasser des carcans. Si je pouvais contribuer à rendre le sport un peu plus tolérant, coloré et diversifié, ça me ferait davantage plaisir que n’importe quelle victoire sportive.»

Son style lui vaut de nombreux commentaires rageux, sur les réseaux sociaux: «Tu es gay!» «Pourquoi es-tu si féminin?» ou «Tu devrais te concentrer sur le ski plutôt que sur tes vêtements.» Des invectives qui lui glissent sur la combi comme des lattes sur la poudreuse. «Ces personnes n’ont aucune idée de qui je suis vraiment. Donc je ne suis pas offensé. Secrètement, j’aime même leurs réactions. Elles sont la preuve que je déclenche quelque chose chez ces personnes. J’allume une étincelle.»