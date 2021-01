Football : Champion des revenus, le Barça a plus d’un milliard de dettes

Selon le cabinet d’audit Deloitte, le FC Barcelone a réalisé 715,1 millions d’euros de chiffre d’affaires la saison dernière. Mais sa dette totale atteint 1,173 milliard.

Chaque année, le cabinet d’audit anglais Deloitte établit un classement des clubs ayant engendrés le plus de revenus dans l’année écoulée. Cette année encore, c’est le FC Barcelone qui arrive en tête de la Deloitte Football Money League (DFML) avec 715,1 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit 125,7 millions de moins que la saison précédente. Avec 714,9 millions, le Real Madrid se classe deuxième devant le Bayern Munich (634,1 millions). Viennent ensuite Manchester United (580,4 millions), Liverpool (558,6 mio), Manchester City (549,2 mio), le PSG (540,6 millions), Chelsea (469,7 mio), Tottenham (445,7 mio) et la Juventus (397,9 mio).

Pour faire simple, le chiffre d’affaires d’un club est la somme des rentrées d’argent au sein d’une entreprise. Pour le calculer, le cabinet d’audit Deloitte a divisé les recettes en trois catégories: celles provenant des jours de matches (billetterie notamment), celles liées à la diffusion (comme les droits TV et la participation aux compétitions) et celles issues des revenus commerciaux (sponsors, merchandising, …).

Deux milliards de moins

La pandémie a bien évidemment fortement impacté la situation économique des différents clubs. Rien que cette année, les 20 clubs les plus riches ont généré un total de 8,2 milliards d'euros, soit une baisse de 12 % par rapport à la saison précédente (9,3 milliards d'euros). Et ce n’est pas fini. L’impact du coronavirus risque encore d’influencer fortement les chiffres l’an prochain, préviennent les analystes britanniques. Le cabinet estime que les membres de la Money League vont gagner deux milliards de moins sur les saisons 2019/20 et 2020/21. Notamment à cause de l’absence des supporters dans les stades, mais aussi aux rabais accordés aux diffuseurs à la suite de l’arrêt des championnats et des différents renvois de matches.