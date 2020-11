Escrime : Champion olympique d’escrime et coursier en Pologne

L’escrimeur vénézuélien Ruben Limardo, couronné à Londres en 2012, arrondit ses fins de mois comme livreur de repas.

«Si vous êtes à Lodz, en Pologne, et que vous passez la commande chez Uber Eats, il est possible que votre nourriture vous soit livrée par un champion qui a décidé de ne jamais abandonner», a lui-même révélé l’escrimeur sur son compte Twitter.

100 euros par semaine

A l’entrée, un entassement de vélos et de glacières isothermes vertes attendent le coup de feu de 13 heures où les escrimeurs, prennent une douche et un casse croûte, avant d’endosser un imperméable et un bonnet, et d’affronter la fraîcheur de l’automne polonais.