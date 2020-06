Actualisé il y a 1h

Automobile

Champion virtuel, Delétraz va retrouver le bitume

Après avoir brillé virtuellement en enlevant plusieurs épreuves de prestige, le pilote genevois va retrouver la compétition en Formule 2.

de Sylvain Bolt

Louis Delétraz a terminé sa saison virtuelle comme il l’a commencée: par un nouveau succès sur simulateur. Cette fois, il a enlevé le championnat du monde GT au volant de sa Porsche grâce à une troisième place lors de la dernière course dimanche. Vainqueur au GP de Monaco en Formule 2 et aux 24 Heures du Mans virtuelles, le Genevois s’est imposé sur les trois plus importantes épreuves d’e-sport organisées dans le contexte particulier de la pandémie mondiale.

Le pilote de réserve de l’écurie de F1 Haas s’est fait un nom dans l’univers virtuel. «L’engouement pour ces courses a été énorme avec 63 millions de personnes qui ont suivi la première virtuelle au Mans, se réjouit Louis Delétraz. C’est quasi plus qu’un GP de F1!» Ces victoires ne sont pas dotées de prize-money et ne lui ont rien rapporté financièrement. «Mais j’ai emmagasiné de la confiance en battant des grands noms comme Leclerc ou Verstappen, souligne le pilote de Formule 2. Et même de l’expérience au Mans avec une gestion de l’essence très réaliste.»