Supermarchés suisses: Championne en danger, Migros veut se réorganiser

Alors qu’elles sont les chaînes de supermarchés les plus connues et mieux ancrées de Suisse, Coop et Migros vacillent face à l’efficacité redoutable des hard-discounters Aldi et Lidl. Les deux géants orange voient de plus en plus de parts de marché leur échapper, rapporte « Le Matin Dimanche ». Migros, qui reste tout juste numéro un dans le pays, prévoit de se réorganiser en profondeur pour y faire face. Aujourd’hui répartie en dix coopératives régionales, elle cumule en effet des doublons et des différences peu efficientes. Elle compte donc se recentraliser en une seule société autonome, au prix de certains emplois. Coop a effectué une réorganisation de ce type il y a vingt ans.

L’offensive de Migros pourrait avoir un impact sur les prix, récemment gonflés de près de 10% par la pandémie et l’inflation. Ceux-ci ont déjà commencé à descendre chez les deux géants orange, précise le journal dominical. À noter que le chiffre d’affaires généré par les produits M-Budget a reculé entre 2010 et 2022, tandis que celui des articles Prix Garantie a augmenté dans la même période. Migros veut aussi multiplier les enseignes un peu plus petites (Coop en a un tiers de plus dans le pays), afin d’être plus proche des lieux de passage et des habitations. Et pour se rapprocher de la nouvelle génération, elle semble vouloir se démarquer dans le domaine des produits végétariens et véganes. Mais là aussi, elle devra compter avec les discounters, puisque seul Aldi a par exemple accepté de mettre fin à la publicité pour les fraises hors saison, indique la FRC.