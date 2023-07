«Warzone» : Champions couronnés… puis déclassés trois jours plus tard 

Ils avaient réussi une incroyable victoire back-to-back jeudi passé, lors des secondes finales régionales européennes des World Series de «Warzone». Trois jours plus tard, les Britanniques Jukeyz et Lenun et le Néerlandais IVision ont pourtant chuté de la 1re à la 2e place, à cause d’un clip vidéo où l’on voit Lenun regarder le stream d’un autre joueur en plein tournoi.