Champions League: Urs Fischer et Berlin mettent fin à leur série de défaites

Fofana, ici face à Lobotka, a inscrit le premier but des Allemands depuis cinq rencontres.

L’Union Berlin d’Urs Fischer retrouve le sourire. En obtenant le nul mercredi à Naples en Champions League (1-1), l'entraîneur zurichois et ses protégés ont mis fin à une série de douze défaites de suite. Ce résultat leur permet d’être mathématiquement encore en course pour une qualification pour les huitièmes de finale de la C1. Avec un point après quatre rencontres, les Unionistes peuvent en tout cas espérer être reversés en Europa League. Mais, surtout, ce nul leur offre un gros bol d’air. Ainsi qu’à Fischer.

Le technicien de 58 ans, élu entraîneur de l’année en Bundesliga la saison dernière, arrivait au bout de l’énorme crédit dont il bénéficiait dans la capitale allemande, où il était arrivé en 2018. L’Union évoluait alors en 2 e division. Sous sa houlette, l’ancien club de l'Allemagne de l'Est a été promu dans l’élite, qualifié pour la C4, puis pour la C3, avant le 4 e rang décroché l’année dernière. Avec une première participation à la phase de groupes de la Champions League, ce qui explique la clémence de ses dirigeants jusqu’ici.

Deux poteaux

Il est encore trop tôt pour dire que la patience des dirigeants allemands a porté ses fruits, mais l’ancien club de l’Allemagne de l’Est a brisé la spirale négative dans laquelle il était englué depuis le 26 août et un succès 1-4 sur la pelouse de Darmstadt. Tout avait pourtant mal débuté pour les visiteurs.

Le manque de confiance dont souffrent les Unionistes s’est illustré à la 38e. Admirablement servi dans la surface par Sheraldo Becker, Janik Haberer a eu le ballon de l’ouverture du score au bout du soulier. Mais il a manqué son geste, laissant les Napolitains partir en contre. Et ouvrir chanceusement le score sur l’action qui a suivi. Sur un centre de Mario Rui dévié par un défenseur allemand, le cuir a rebondi sur Matteo Politano et fini sa course au fond des filets de Frederik Ronnow (39e), surpris par ce coup de billard.