Champvent (VD): Les malhonnêtes passent, l’épicerie en self-service trépasse

«Par ce post, nous sommes au regret de vous informer de la fermeture définitive de notre self, dans les prochaines semaines. Nous nous voyons dans l’obligation de cesser cette activité au vu des nombreux vols que nous avons subis ces derniers mois.» Le Self, une épicerie en libre-service d’Essert-sous-Champvent, dans la commune de Champvent (VD), a décidé de fermer boutique. Ouvert en 2009, ce commerce spécialisé dans la vente de fruits, légumes, œufs et produits laitiers du terroir vit ses dernières heures à cause de clients malhonnêtes et de voleurs.